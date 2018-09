Pizzicato mentre tenta di disfarsi della droga: denunciato uno spacciatore 33enne

Pizzicato con la droga, viene fermato e denunciato dai carabinieri.

La denuncia

L'episodio nella tarda serata di sabato quando i carabinieri di Padova, insospettiti dall’atteggiamento di uno straniero che alla loro vista si disfaceva di un involucro e cercava di nascondersi per eludere il controllo, sono riusciti a bloccarlo e a recuperare l’involucro che conteneva poco meno di 10 grammi di marijuana. L'uomo, un 33enne gambese, è stato quindi denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.