Falsifica buste paga dei clienti per comprare e rivendersi telefonini: denunciato 48enne

Ha falsificato le buste paga dei clienti per comprare degli smartphone attraverso dei finanziamenti e quindi rivenderseli.



DENUNCIA. Un 48enne commerciante di Camposampiero ma residente a Santa Giustina in Colle è stato deferito a seguito di lunghe indagini: l'uomo ha utilizzato i documenti "corretti" per acquistare gli smartphone che poi si è rivenduto e attivare due contratti telefonici. I fatti sono accaduti tra il 2014 e il 2016. L'uomo è stato quindi denunciato dai carabinieri che hanno scoperto il suo "gioco".