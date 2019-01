Trovato ubriaco al volante, denunciato a Padova un automobilista 56enne

E' stato pizzicato ubriaco al volante: a finire nei guai sabato pomeriggio un 56enne.

Denunciato

L'uomo, originario della Nigeria, è stato controllato dai carabinieri che lo hanno trovato con nel sangue due volte il tasso di alcol consentito. Immediata per lui la denuncia. Nelle stesse ore un moldavo di 38 anni, agli arresti domiciliari per guida in stato di ebbrezza, si era allontanato dal domicilio di Rubano. Scoperto, è stato nuovamente riaccompagnato nella sua abitazione.