Ubriachi o in possesso di stupefacenti, movida del sabato sera con raffica di denunce

Raffica di controlli durante la movida del sabato sera di Padova. La task force dei carabinieri ha permesso di denunciare un 31enne di Curtrolo e un 19enne.

Gli episodi

A Limena il 31enne ha accelerato all'alt dei carabinieri tentando la fuga. Dopo un breve inseguimento, però, è stato bloccato. Nel sangue un tasso di alcol di molto superiore al limite consentito. E' stato quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. A Vigodarzere, invece, un 19enne è stato trovato in possesso di 2 grammi di marijuana. E' stato quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.