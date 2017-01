Alla guida di un'Audi senza patente e senza revisione: denunciate due persone

Si sono messi alla guida di un'Audi A3 senza patente regolare e con revisione scaduta.



FERMATI. L'episodio lunedì pomeriggio attorno alle 14.30 in via dei Colli a Padova. I due viaggivano sull'automobile con targa bulgara quando sono stati notati dalla polizia che li ha fermati per il controllo. Il conducente ha mostrato un falso attestato di revisione e, al posto della patente, un foglio rosa inglese. Portati in questura, quest'ultimo è stato indagato per falso.