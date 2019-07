«Errata manovra»: il tram esce dai binari davanti alla Stazione

Nuovo inconveniente per il tram, che è uscito dai binari all’altezza della fermata della stazione.

I fatti

A testimoniare sulla propria pagina Facebook quanto accaduto nel pomeriggio di lunedì 22 luglio è stato Alain Luciani, consigliere della Lega. Andrea Ragona, presidente di Busitalia Veneto, spiega quanto accaduto: «Durante il servizio tranviario tra Capolinea Sud e Piazzale Stazione, alle ore 15 si è verificato il blocco di un mezzo in corrispondenza dello scambio di ingresso alla fermata Piazzale FS, a causa di un’errata manovra del deviatoio da parte del personale in servizio. L’operatore presente a terra era incaricato di manovrare il deviatoio per consentire l’ingresso del tram in fermata, dopo l’uscita del tram precedente. Il compito del conducente a bordo del mezzo è sempre quello di verificare visivamente la corretta posizione dello scambio prima di transitarvi col tram. L’errata manovra su deviatoio da parte del tecnico a terra e la mancata verifica visiva da parte del conducente hanno provocato l’incaglio del veicolo in corrispondenza dello scambio. Il mezzo stava procedendo a passo d’uomo e non vi è comunque stato alcun rischio per i passeggeri. È stato necessario l’intervento della squadra di manutenzione per consentire il ripristino dell’esercizio in tempi rapidi. Nel frattempo, è stato immediatamente esteso il servizio sull’intera linea il sostitutivo con bus già operante sulla tratta nord. Il servizio tranviario sulla tratta sud è ripreso regolarmente alle ore 15.45».