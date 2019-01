Pusher insospettabile tradita dai nervi tesi: nasconde la droga nel pacchetto di sigarette

Doppia operazione dei carabinieri nell'ambito dei controlli effettuati mercoledì nel capoluogo. Provvidenziale un posto di blocco nella prima periferia, che ha portato all'arresto di una spacciatrice.

Tradita dal nervosismo

A incappare in una pattuglia del Nucleo radiomobile è stata una 50enne di origine romena che a bordo della sua automobile percorreva via Sacharov, nella zona di Montà. I documenti erano tutti in regola, ma i carabinieri non hanno potuto non notare il forte nervosismo della donna: tremava e continuava a fissare il vano portaoggetti. La perquisizione ha dato ragione ai loro sospetti, perché in quello che sembrava un innocuo pacchetto di sigarette erano invece nascosti 5 grammi di cocaina divisi in 10 dosi pronte da spacciare.

Il bottino in casa

Sequestrata la droga, per la 50enne la situazione è ulteriormente peggiorata dopo il controllo della sua abitazione di Montegrotto. Qui sono stati recuperati altri 17 grammi di marijuana, che lasciano ben pochi dubbi sul fatto che la donna, fino ad ora incensurata, si dedichi al narcotraffico. Per F.J. è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, mentre le indagini proseguono per capire se abbia dei complici o faccia parte di un'organizzazione.

Furto sventato al supermercato

É stato invece denunciato il 24enne tunisino B.K., pluri pregiudicato scoperto mentre tentata di rubare all'interno del negozio Pam di piazzetta Garzeria, in pieno centro storico. Ad accorgersi dei suoi strani movimenti e allertare i carabinieri sono stati i dipendenti che lo hanno trattenuto fino all'arrivo dei militari insieme ai colleghi del Cio di Mestre. Il ragazzo, che ha provato a intascarsi alcuni spazzolini per un valore di 65 euro, è stato prelevato e denunciato per tentato furto aggravato.