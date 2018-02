Giovane coppia trasforma l'appartamento in un laboratorio per la preparazione della droga

Confezionavano e detenevano ketamina e altre droghe nel loro appartamento di via Menini, trasformato un vero e proprio laboratorio, per poi spacciare durante il fine settimana nei locali della movida di Castelfranco.

L'INSEGUIMENTO E LA PERQUISIZIONE.

Due giovani fidanzati, il ventenne feltrino A.R. e D.B. ventiduenne di origine barese, sono stati arrestati nel corso di un blitz il 24 gennaio, quando i carabinieri, dopo averli seguiti al rientro da uno dei tanti viaggi nella Marca, hanno perquisito la loro casa nel quartiere Arcella. All'interno un laboratorio chimico in piena regola, con ingenti quantità di droga, tra cui trenta dosi già pronte di ketamina e altri 52 grammi di sostanza da suddividere, diversi grammi di cocaina e 13 di hashish. Ma anche numerosi strumenti per il confezionamento dello stupefacente, dai bilancini di precisione alle padelle per la cottura della ketamina, fino alle sostanze per tagliare la droga pura. Gran parte del era contenuto in una cassaforte, mentre il necessario per la cottura era disposto nella cucina dell'appartamento.

ATTIVITÀ ILLECITE.

I due non solo si dedicavano allo spaccio di stupefacenti, ma raffinavano la droga, in particolare la ketamina, direttamente in casa propria. La ketamina è infatti comunemente conosciuta come droga dello sballo e viene spesso assunta insieme agli alcolici per aumentarne l'effetto. Gli arrestati si procuravano la sostanza allo stato liquido, per poi cuocerla e ricavarne una polvere facilmente smerciabile. Il luogo prediletto per portare a termine gli affari erano i bar alla moda di via Preti a Castelfranco, in pieno centro storico. Proprio nella cittadina trevigiana il 24 gennaio i carabinieri sono entrati in azione e, dopo un lungo periodo di osservazione, hanno seguito i giovani fino alla loro dimora padovana. Oltre agli stupefacenti, sono stati sequestrati dei telefoni cellulari, un computer e 830 euro in contanti, provenienti dall'attività di spaccio. Quest'ultima era infatti l'unica fonte di sostentamento per i due, che risultano disoccupati.

LA CUSTODIA CAUTELARE.

Dopo l'interrogatorio di garanzia, il gip Domenica Gambardella ha convalidato l'arresto applicando per entrambi la custodia cautelare in carcere. Collaborativo l'atteggiamento del ragazzo, in carcere a Padova, che confessato di aver acquistato della ketamina a Bologna, da alcuni nordafricani, suggeritigli da un conoscente italiano da cui aveva in passato già comprato della droga. Decisamente più restia la ragazza, tradotta a Verona, che si è avvalsa della facoltà di non rispondere e, per cercare di evitare la carcerazione, si è dichiarata incinta di circa un mese, senza però fornire una documentazione medica valida.