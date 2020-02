L'assessore Colasio aggredito da un minorenne: calci alla porta per raggiungerlo

La polizia martedì ha individuato e denunciato un adolescente tunisino, ritenuto il responsabile dell'aggressione ai danni di Andrea Colasio consumata la mattina del 4 gennaio nel quartiere Arcella.

La lite e le minacce

La disavventura che ha visto protagonista l'assessore alla Cultura del Comune si è svolta all'altezza della fermata del tram San Carlo, poco lontano dalla sede dello studio professionale di Colasio. In strada un gruppo di giovani stranieri ha avuto un'acceso diverbio, tale da convincere il politico a chiedere l'intervento della polizia. La telefonata era stata sentita da uno dei litiganti, che si era scagliato verso l'assessore minacciandolo di picchiarlo, tanto da costringerlo a rifugiarsi in ufficio e barricarsi all'interno. Il giovane nordafricano, non pago, per diversi minuti aveva cercato di abbattere a calci il portone d'ingresso desistendo solo quando aveva visto arrivare gli agenti.

La denuncia

Un mese di capillari indagini curate dalla digos di Padova hanno permesso martedì di rintracciarlo e denunciarlo. Il ragazzo una volta individuato ha affermato di essere minorenne. Una tesi confermata dalle radiografie del polso, poiché il giovane era privo di documenti che ne attestassero l'identità. Si tratta di un tunisino, che è stato denunciato per violenza privata e false attestazioni a pubblico ufficiale, mentre su disposizione dell'autorità giudiziaria è ora attenzionato dai servizi sociali. Fondamentali per scovarlo si sono rivelate le immagini della videosorveglianza della zona, che hanno immortalato gli attimi della lite e della successiva aggressione.