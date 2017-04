"Di Padre in Figlia", ottimo inizio per la fiction ambientata in Veneto: boom di ascolti

La nuova fiction di Rai 1 "Di padre in figlia", diretta da Riccardo Milani, con Alessio Boni, Cristiana Capotondi e Stefania Rocca, martedì sera ha vinto la sfida degli ascolti. La prima puntata, che ha mostrato anche alcuni scorci di Padova, è stata vista da 6 milioni e 265 mila telespettatori, per uno share del 24,24%, contro i 3 milioni e 260 mila che invece hanno seguito "Il Segreto" su Canale 5, avversario diretto.

PAESE CHE CAMBIA. "Di padre in figlia", è la storia di una famiglia per raccontare un Paese che cambia. Generazioni di donne e uomini a confronto. La serie, ambientata in Veneto, racconta la storia della famiglia Franza, in un arco di tempo che va dal 1958 ai primi anni '80, attraversando i grandi cambiamenti storici che hanno portato le donne a lottare per parità e diritti civili. Alessio Boni nei panni del severo capofamiglia, l'imprenditore Giovanni Franza, Stefania Rocca in quelli della moglie, mentre Cristiana Capotondi interpreta la figlia rivoluzionaria che studia Chimica all'università di Padova. Tra tensioni, conflitti e ribellioni, il potere della figura paterna viene sostituito proprio dalle tre figlie e dalla moglie.

SCENE HOT. A far storcere il naso alcune scene di nudo del protagonista, inquadrato sul fondoschiena diverse volte a inizio puntata, e una scena di sesso molto spinta tra lui e l'attrice Francesca Cavallin, che nella fiction interpreta una prostituta. Accuse piovute sui social, come già accaduto quest'anno per altre fiction Rai, che però nulla tolgono al successo della serie tv. Prossimo appuntamento martedì 25 aprile per la seconda delle quattro puntate. (da Today.it)