"Di padre in figlia", la fiction girata in Veneto conquista il pubblico: ascolti alle stelle

Ancora un trionfo per la fiction Rai girata tra Padova e Bassano del Grappa. Nella terza puntata andata in onda mercoledì sera gli ascolti hanno toccato il 26,52% di share, mentre la soap "Il Segreto" su Canale 5 si è fermata all’11,6% di share. Numeri in linea con le prime due puntate. La miniserie che racconta la fine del patriarcato in Italia e la realizzazione dell'emancipazione femminile dagli anni '50 agli '80 attraverso la storia della famiglia Franza ha tenuto incollati davanti al teleschermo 6 milioni 578 mila spettatori.

TERZA PUNTATA. Nella terza puntata, tra i passaggi clou, la laurea in Chimica di Maria Teresa, conseguita nell'ateneo di Padova. L'inizio del lavoro come enologa alla distilleria “Sartori”, esacerbando la competizione con il padre Giovanni. L'amore con Riccardo, sposato con Laura ed padre di un bambino. L'inizio della carriera di fotomodella della sorella Elena che lascia figli e famiglia per una vita piena e mondana, tipica degli anni '80. E Antonio, figlio di Giovanni, sempre più solitario e inquieto. Si impegna a dimostrare a tutti i costi la sua bravura al padre ma fa l’errore di fidarsi di un personaggio poco raccomandabile, la Guardia di Finanza scopre la truffa in cui è incappato e alla distilleria Franza vengono messi i sigilli.

ULTIMA PUNTATA. La puntata si chiude con il rumore di uno sparo che fa presagire un gesto estremo di Antonio, che dopo viene disconosciuto dal padre. L'ultimo atto della miniserie Rai interpretata da Stefania Rocca, Alessandro Roja e Domenico Diele, Matilde Gioli, andrà in onda martedì 2 maggio.