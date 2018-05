Questura in via Anelli, la soddisfazione del questore: "Svolta importante e senza precedenti"

"Una svolta importante e senza precedenti". Parola di Paolo Fassati, questore di Padova, che affida a un comunicato tutta la soddisfazione per la notizia data nella mattinata di mercoledì dal sindaco Sergio Giordani della futura costruzione della nuova questura in via Anelli.

Il comunicato

Questo il testo del comunicato: "Apprese le dichiarazioni rese dal sindaco Giordani, il questore Paolo Fassari esprime grande soddisfazione sia per la decisione di costruire la nuova questura che per l'individuazione di locali ove allocare transitoriamente l'ufficio immigrazione, i cui disagi logistici sono noti. Pur trattandosi del primo passo di una procedura che auspichiamo porterà presto a fruire della nuova sede, è da ritenere che le attività di concertazione intraprese negli ultimi sei mesi da amministrazione comunale, questura, servizio tecnico logistico della polizia di stato, prefettura e demanio segni oggi una svolta importante e senza precedenti nella direzione auspicata da tutto il personale".