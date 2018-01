Digital Cities Challenge: Padova si candiderà al progetto per la trasformazione digitale

Martedì 16 gennaio, la Giunta comunale ha approvato con parere favorevole la candidatura del Comune di Padova al programma Digital Cities Challenge, su proposta del vicesindaco Arturo Lorenzoni.

IL PROGETTO.

La Commissione europea, nell’ambito della European Week of Regions and Cities, ha lanciato Digital Cities Challenge per supportare le città nella trasformazione digitale. Si tratta di un programma di coaching e facilitazione per aiutare le realtà cittadine a sviluppare e attuare politiche digitali che possano trasformare in positivo la vita di cittadini e imprese. L'iniziativa consentirà alle amministrazioni di avere a disposizione esperti di alto livello nella progettazione e nell'attuazione di strategie di trasformazione digitale.

INVESTIMENTI SU MISURA.

Per partecipare al programma, la Commissione europea ha attivato un bando per selezionare quindici città europee su cui investire per favorire la digitalizzazione e la modernizzazione industriale. Queste riceveranno una serie di servizi di consulenza su misura per un tempo di 14-18 mesi, tra cui sezioni di formazione, connessione con altre realtà europee e accesso a piattaforme e reti specifiche.

PADOVA PUNTA ALL'ECCELLENZA EUROPEA.

Il Comune di Padova ha intrapreso da tempo un’azione di collaborazione e coinvolgimento degli enti e degli stakeholders sociali nell’ambito di pianificazione, progettazione e dispiegamento di azioni volte all’innovazione del territorio in ambito sociale, culturale e imprenditoriale. Per tale motivo è stata approvata in sede di Consiglio comunale la candidatura della città, con lo scopo di raggiungere un'esposizione a livello europeo in qualità di “città faro” per la capacità di trasformazione al digitale e di costruire una solida rete di contatti e partner europei in grado di offrire supporto e consulenza reciproca in futuro. Il referente del progetto sarà il dirigente del Settore Servizi Informatici e Telematici.