Digital Meet, ecco la birra digitale nata da un algoritmo

Esplosiva all'olfatto ed equilibrata in bocca, con note di mango, papaia e frutto della passione. Si presenta così la Digital Beer di Digital meet 2019, realizzata dagli studenti di Dieffe Accademia delle Professioni con l'aiuto di un algoritmo che consente di accentuare i sentori.

Digital Beer

La Digital Beer, scelta da un gruppo di innovatori e giornalisti durante una degustazione negli spazi di Dieffe, verrà distribuita durante il festival, in programma dal 22 al 27 ottobre. Gli ospiti di Dieffe, guidati dal mastro birraio Stefano Bisogna, hanno degustato tre tipologie di birre, tra cui una tostata con note di caffè e cioccolato e una con note di caramello, prugna e frutta secca. La scelta è caduta sulla prima birra, ritenuta più semplice e trasversale. Stesso ragionamento per il "vestito": la giuria ha valutato cinque etichette realizzate dagli studenti di grafica e marketing, premiando quella verde come il logo di #DM19.