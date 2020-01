Don Marino Ruggero lascia la parrocchia di Albignasego: voci su "relazioni troppo intime con le parrocchiane"

Don Marino Ruggero, ha deciso di dare le dimissioni, in accordo con il vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla. Ma non è per le polemiche in seguito ai suoi giudizi su Matteo Salvini, di cui è un gran sostenitore, o per la domanda per entrare al Grande Fratello. Il prete di Albignasego però è finito nell’occhio del ciclone per certe sue relazioni definite da più di qualcuno, “troppo intime”. Quelle di questo weekend sono presumibilmente le ultime messe che il prete celebra a San Lorenzo di Albignasego. I parrocchiani lo difendono e lui ha chiesto, attraverso il suo profilo social, silenzio in attesa di chiarire tutto.