Anziano scompare nel nulla: le ricerche nell'Alta, il sindaco lancia un appello

Dalle prime ore di giovedì i vigili del fuoco stanno perlustrando la zona di Galliera Veneta per cercare Dino Lago, 80enne del posto di cui non si hanno più notizie da domenica. L'uomo si è allontanato a piedi facendo perdere le sue tracce. Con sè non ha i documenti.

L'APPELLO.

Sulla vicenda anche il sindaco Stefano Bonaldo mercoledì ha lanciato un appello sui social: "Prima giornata di ricerche: nessun esito e pochi indizi. Domani mattina alle 7 riprendono le ricerche con varie squadre di Protezione civile dell'Alta Padovana e di vigili del fuoco. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato con vero senso del dovere. Chi ha notizie chiami il 112".