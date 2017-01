Contabile "infedele": in 4 anni svuota le casse dell'azienda di 800mila euro per farsi la villa

Dal 2012 al 2016, avrebbe sottratto all'azienda per cui lavora la bellezza di 800mila euro. Spendendo gran parte del denaro - pare - per farsi una villa a Selvazzano Dentro. Nei guai è finita l'ex contabile di una ditta attiva nel fotovoltaico con sede a Limena: il pubblico ministero Sergio Dini le contesta il reato di appropriazione indebita aggravata.

DIPENDENTE "INFEDELE". Come riportano i quotidiani locali, per intascare il denaro, la donna avrebbe eseguito dei bonifici seguiti da regolari fatture. In particolare, i pagamenti incriminati sarebbero quattro: uno da 330mila euro, uno da 241mila euro, uno da 50mila euro e un ultimo da 180mila euro. I soldi sarebbero finiti sui conti di ditte intestate ad una coppia di amici della dipendente "infedele", ma non risulterebbe alcuna prestazione a carico delle aziende in questione.

LE INDAGINI. Insomma, pagamenti per lavori mai avvenuti. I soldi, poi, sarebbero in gran parte rientrati nelle tasche dell'ex contabile. Le indagini sono state affidate al nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dopo che l'azienda derubata ha denunciato alcuni pagamenti sospetti. Per risalire al flusso di denaro è stato necessario agire su rogatoria internazionale, visto che due ditte beneficiarie dei bonifici risiederebbero a San Marino. Risultano indagati anche i due sposi che avrebbero aiutato l'ex dipendente. Sono in corso ulteriori indagini per verificare se sia stato commesso anche il reato di riciclaggio.