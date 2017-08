Dipendente "infedele" rischia il processo: bollette e cene pagate con la card aziendale

I fatti risalgono al giugno 2015, cioè al periodo in cui l'uomo, un 46enne di Piove di Sacco, era stato nominato liquidatore di una società con sede nel Piovese. Come riportano i quotidiani locali, per alcuni mesi il geometra avrebbe utilizzato la carta di credito della società per operazioni personali come il pagamento di bollette dell'energia elettrica e del gas, di fatture relative al traffico telefonico, acquisti, cene e rifornimenti di carburante. Il tutto per poco meno di 10mila euro.

Il sostituto procuratore Benedetto Roberti ha concluso le indagini a carico del geometra ipotizzando a suo carico i reati di indebito utilizzo di carta di credito e appropriazione indebita.