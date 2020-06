Perde il controllo della sua sedia a rotelle e rischia di finire in acqua: trasportato in ospedale

Una vera e propria disavventura che poteva finire in tragedia: un portatore di handicap ha rischiato di finire in acqua dopo essere caduto dalla sommità di una pista ciclabile con la sua sedia a rotelle.

La dinamica

Teatro dell'accaduto (nel primo pomeriggio di sabato 27 giugno) la pista ciclabile adiacente al Muson dei Sassi, nel comune di Vigodarzere: l'uomo, disabile, ha perso il controllo della sua carrozzina ed è ruzzolato lungo il pendio, fermandosi poco prima dello scolo pieno d’acqua. L'uomo è stato prima soccorso da alcuni passanti - che hanno dato l’allarme - e poi dai vigili del fuoco, i quali (arrivati da Padova con il personale sanitario della Croce Rossa) lo hanno liberato dalle cinture della carrozzina e dopo averlo stabilizzato l’hanno riportato in strada per essere trasferito in ospedale per ulteriori controlli.