Sfrattato, abbandona i rifiuti sull'argine: denunciato titolare di una macelleria islamica

Le indagini sono partite lo scorso 19 febbraio grazie a una segnalazione del sindaco di Anguillara, che ha permesso di scoprire una discarica abusiva con rifiuti di ogni genere in una zona ad alto interesse paesaggistico e ambientale. Il responsabile aveva abbandonato lungo l'argine gli scarti derivati dalla chiusura della propria attività a seguito di uno sfratto.

Il deposito abusivo

I carabinieri del reparto forestale di Monselice si sono immediatamente attivati dopo l'esposto presentato dal primo cittadino. Nel corso del primo sopralluogo lungo l'argine del fiume Adige, in località Gorgo i militari si sono trovati davanti a un vero e proprio scempio ambientale. Lungo la strada sterrata, in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici, erano stati abbandonati e semi occultati calcinacci, scarti dell'attività di macelleria, contenitori e taniche in plastica dal contenuto sconosciuto.

I riscontri

Dopo i primi rilievi gli uomini dell'Arma, sotto la guida del maresciallo Paolo Munegato, hanno dato il via una serrata attività investigativa per risalire ai colpevoli. Fondamentale è stato il recupero sul luogo di alcuni brandelli di documenti cartacei, per lo più scontrini e tagliandi, che hanno permesso di risalire a una presunta attività di macelleria islamica. Su un foglio sono stati trovati i riferimenti alla macellazione di un bovino avvenuta nelle Marche e, grazie al codice identificativo dell'animale previsto dalla legge, si è risaliti a una macelleria di Conselve. In quell'occasione l'esercizio commerciale aveva acquistato dalla ditta marchigiana un lotto di carne di 150 chili. Il 18 gennaio l'attività è stata chiusa perchè sfrattata dai locali che occupava.

L'identificazione

Le indagini si sono allora concentrate sul titolare, interrogando alcuni cittadini residenti nei dintorni dell'ex macelleria. Grazie alle testimonianze si è scoperto che K.D., un uomo di origine algerina, nei giorni successivi allo sfratto era stato visto caricare sulla propria auto diverse cassette contenenti pezzi di cartongesso, risultati identici a quelli ritrovati a Gorgo.

Le sanzioni

Una volta identificato l'uomo e scoperto che i rifiuti abbandonati lungo l'Adige provenivano dalla macelleria, il titolare è stato denunciato per abbandono di rifiuti derivanti da attività d’impresa. All'algerino verranno anche addebitati i costi di rimozione e smaltimento dei rifiuti e di ripristino della preziosa area verde, che prima della sua identificazione erano stati anticipati dal comune di Anguillara per scongiurare il più in fretta possibile ogni danno all'ambiente e alla sua immagine.