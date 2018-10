Imprenditori furbetti, abbandonano i rifiuti per non pagare lo smaltimento

Abbandonare rifiuti e calcinacci costa meno che smaltirli correttamente. Avendo a disposizione un casolare abbandonato perchè non trasformarlo in una discarica abusiva? É ciò che hanno pensato due imprenditori edili padovani, che sono però stati scoperti e denunciati.

Gli appostamenti

I due, 42 e 48 anni entrambi residenti nella zona di Este, hanno utilizzato un vecchio fabbricato di loro proprietà per nascondere i residui di alcuni cantieri. Lo stabile, nel comune di Carceri, era disabitato da tempo e quando i carabinieri hanno notato un viavai di camion e macchine operatrici si sono insospettiti. Per alcuni giorni hanno tenuto sotto controllo la situazione, scoprendo che i mezzi pesanti entravano carichi di scarti da demolizione e ne uscivano vuoti.

I rifiuti nascosti