Quattromila tonnellate di rifiuti abbandonati, scoperta maxi discarica abusiva

Le migliaia di metri cubi di inerti sono state trovate in un terreno privato dove erano state abbandonate da un'azienda. Il responsabile dovrà provvedere al corretto smaltimento e rischia multe salatissime.

La discarica abusiva

I carabinieri della stazione forestale di Monselice, dopo una lunga serie di accertamenti ambientali eseguiti nelle ultime settimane lungo via Piave e nella zona circostante, hanno posto sotto sequestro un enorme quantità di rifiuti. Il materiale, fortunatamente non pericoloso o tossico, deriva dagli scarti dell'attività di demolizioni edili. I militari hanno rinvenuto circa duemila metri cubi di materiale vario, pari a quattromila tonnellate, abbandonato in un'area privata di proprietà di un'impresa locale, che non aveva alcuna autorizzazione per riversare sul posto i propri scarti.

Una zona protetta

Il deposito abusivo era talmente ampio da causare un danno di immagine all'ambiente circostante, di valore sia ambientale che sociale poichè molto amato dai residenti della zona. Accanto al terreno che ospita la discarica abusiva sorge Cinque Dita, un centro ergoterapico che assiste persone con disabilità psichica, oltre a essere fiancheggiato dal canale di Bagnarolo, sul quale vige un vincolo paesaggistico. A poca distanza c'è anche un edificio storico di pregio, appartenuto alla curia e sottoposto anch'esso a vincolo architettonico.

Le sanzioni

ll responsabile della ditta, individuato dai forestali, è stato segnalato in procura. Ora dovrà provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi, oltre a dover pagare un'ammenda di diverse migliaia di euro.