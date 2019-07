Pizzeria trasformata in discoteca: irrompe la polizia, oltre 400 persone ballavano abusivamente

Il tam tam sui social network ha insospettito gli agenti della polizia amministrativa (Pasi) della questura di Padova che hanno eseguito un controllo nella serata di venerdì, scoprendo che una pizzeria in via Nona Strada in Zona industriale si era trasformata in una discoteca senza alcuna autorizzazione. Al momento del controllo gli operatori hanno trovato circa 400 persone intente a ballare, nonostante il locale possa solamente svolgere l'attività di ristorazione.

La festa sui social

A organizzare la serata è stato il titolare della pizzeria che ha richiamato diversi giovani da tutta la provincia. Al momento del blitz gli agenti hanno trovato il terzo piano del locale allestito come una vera discoteca con tanto di mixer, 14 casse e impianto di amplificazione: dei tavolini per mangiare nessuna traccia. All'ingresso un body-guard controllava gli accessi, selezionando gli invitati che potevano accedere. Insieme ai vigili del fuoco è stata riscontrata la totale assenza di norme di sicurezza. L'unica scala per eventuali fughe, omologata per 100 persone, era ostruita dalle automobili parcheggiate abusivamente. In un magazzino sono state trovate anche alcune bombole del gas ammassate.

Multa e rischio ulteriori sanzioni

Il gestore della pizzeria, un 53enne padovano, è stato multato mille euro per illeciti amministrativi in difetto di licenza. Ora rischia una lunga serie di sanzioni quando arriverà la relazione dei pompieri su tutte le regolarità riscontrate. Se dovesse risultare recidivo il locale potrebbe essere chiuso.