"Disoccupati di lunga data", le opportunità di reinserimento del comune di Este

"L'amministrazione comunale è attenta a cogliere qualsiasi opportunità che possa contribuire ad avviare percorsi di inserimento lavorativo – dichiara l'assessore alla Politiche Sociali, Lucia Mulato -. Il progetto rappresenta un'occasione concreta di partecipazione alla vita del territorio per coloro che si trovano in grave difficoltà, innescando processi di inclusione sociale – spiega l'assessore -. Sarà data la possibilità a cinque disoccupati di lunga durata, selezionati con apposito avviso, di prestare servizio presso il comune di Este. Un aiuto concreto per riabilitarsi e reimmettersi nel mondo del lavoro acquisendo nuove abilità".

Il progetto

Il progetto, al secondo anno di sperimentazione, è finanziato dalla Regione Veneto con fondi del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Straordinario di Solidarietà, oltre che dal Comune stesso. Le persone selezionate saranno inserite nell'ambito dei servizi bibliotecari e di custodia/vigilanza di impianti e attrezzature sportive, centri sociali, centri socio-assistenziali, educativi e culturali, luoghi pubblici, con contratti di sei mesi a 20 ore settimanali, assunti da cooperative sociali partners del progetto. In aggiunta, sono previsti anche pacchetti orari di colloqui di orientamento e ricerca attiva del lavoro, condotti in collaborazione con l'ente accreditato per la formazione, partner progettuale. Saranno impiegati 5 soggetti, disoccupati di lunga durata (da più di 12 anni), in varie condizioni di vulnerabilità, con assenza di qualsiasi ammortizzatore sociale o trattamento pensionistico in corso. E' necessario aver compiuto 30 anni, essere cittadini europei, residenti o domiciliati nel comune di Este e con indicatore ISEE inferiore o uguale a euro 13.000 e non essere beneficiari di altre misure di sostegno.