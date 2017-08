Collassa il tetto di un'abitazione a Chiesanuova: messa in sicurezza e isolata

Nella tarda serata di giovedì sera i vigili del fuoco sono intervenuti in via Alessandro Volta a Padova per un dissesto statico, che ha interessato un’abitazione al momento disabitata. L’allarme alla sala operativa è stato dato dagli abitanti delle case limitrofe, che hanno sentito un forte rumore e notato vistose crepe.

INTERVENTO. I vigili del fuoco di Abano e Padova intervenuti con tre automezzi tra cui l’autoscala hanno constatato il collasso di parte del tetto, che ha prodotto delle lesioni importanti sull’abitazione, disabitata da un paio di mesi dopo la morte dei proprietari. Per motivi di sicurezza il fabbricato è stato reso inagibile, chiuse tutte le utenze e non praticabili i giardini dei fabbricati confinati oltre la chiusura parziale della strada di fronte alla casa. Le operazioni di verifica sono terminate intorno a mezzanotte. Sul posto la polizia locale.