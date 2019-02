Pezzo in fase di distacco sul Cavalcavia Borgomagno: chiuso il sottopasso della stazione

Un contrattempo non da poco: il sottopasso di via Fra' Giovanni Eremitano in zona stazione di Padova è momentaneamente chiuso a causa di un pezzo in fase di distacco dal sovrastante Cavalcavia Borgomagno.

I fatti

Una decisione temporanea presa dopo le prove dei calcestruzzo effettuate da Laira Srl, studio che sta realizzando il progetto della sistemazione del cavalcavia e che ha evidenziato il problema. Il pezzo dovrà essere rimosso per evitare che possa cadere causando danni, e in attesa dell'arrivo della gru chiamata a intervenire sul posto il sottopasso è stato interdetto alla circolazione.

«Attenta attività di controllo»

Andrea Micalizzi, assessore ai lavori pubblici del Comune di Padova, spiega: «Si tratta di un intervento che è frutto dell'attenta attività di controllo che stiamo effettuando nei ponti e infrastrutture della città. Laira srl, lo studio che sta facendo il progetto della sistemazione del Borgomagno, facendo le prove dei calcestruzzo ha trovato un ammaloramento superficiale che deve essere sistemato per evitare distacchi del "copriferro" (una sorta di rivestimento in calcestruzzo), ovvero la caduta di frammenti di calcestruzzo superficiale che potrebbero essere un pericolo per chi passa sotto, ma non per la staticità del ponte. La zona transennata è funzionale all'esecuzione del piccolo intervento di manutenzione».