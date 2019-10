Calcinacci cadono dal muro lungo la strada: distrutta la targa storica che indica la via

I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattina di giovedì in via Sant'Andrea a Padova dove alcuni passanti avevano notato il distacco di parti dell'intonaco dall'edificio storico. I danni, seppur limitati, hanno riguardato anche l'insegna in marmo con il nome della via.

Targa da ristrutturare

La targa storica è caduta a terra distruggendosi. I pompieri hanno staccato il resto dell'intonaco ancora pericolante, recuperando i frammenti della targa andata distrutta. I vari pezzi sono stati consegnati alla polizia locale per l'invio a un laboratorio dei beni culturali che valuterà un eventuale restauro.