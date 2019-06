Caso distilleria Bonollo: ad agosto verrà installato un filtro per limitare gli odori

Si è svolto martedì pomeriggio in prefettura il tavolo tecnico su Bonollo, l'azienda che produce distillati con sede a Conselve e per cui da tempo i cittadini protestano, lamentando forti odori nell'area a ridosso dei capannoni. Alla riunione hanno partecipato la Provincia, il comune della Bassa oltre ai tecnici di Asl e Arpav e a un rappresentante dell'azienda.

La decisione

Il tavolo tecnico ha stabilito che nel mese di agosto, quando l'azienda bloccherà la produzione per le vacanze, verrà montato un nuovo sistema che abbatterà l'umidità nei fumi e li laverà, evitando anche che le sostanze organiche si disperadano nell'ambiente. Arpav monitorerà costantemente la situazione con rilievi specifici prima e dopo l'entrata in funzione per testare l'efficacia del nuovo sistema. Il comune padovano si è poi impegnato a verificare le emissioni di “Conselve Vigneti e Cantine”, negli stabilimenti della locale cooperativa vitivinicola, per appurare se contribuiscano alle sgradevoli esalazioni.

Le reazioni

«Sono soddisfatta del lavoro svolto – spiega il primo cittadino Maria Alberta Boccardo- la fortuna è stata quella di incontrare il prefetto Renato Franceschelli che ci ha dato una mano. Siamo quasi prossimi alla cancellazione del problema che in pochi mesi si dovrebbe risolvere». Ottimista anche Fabio Bui, presidente della Provincia: «E’ un metodo innovativo che dovrà essere valutato non appena entrerà in funzione. Il tavolo tecnico resterà attivo e vigilierà perché la questione venga risolta fino in fondo».