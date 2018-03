Cresce il distretto del commercio che comprenderà un'area più vasta del centro storico

La nuova delibera regionale che ha approvato le proposte comunali di individuazione dei distretti del commercio, comprenderà ora un'area più vasta, al di fuori del Centro Storico. Cresce quindi l'area del Distretto del Commercio in città.

Le parole dell'Ass. Bressa

«Queste modifiche premiano il lavoro di squadra che abbiamo messo in campo con la collaborazione delle categorie economiche e della Camera di Commercio - commenta soddisfatto Antonio Bressa, Assessore al Commercio e Attività Produttive del Comune - Ora il Distretto non è più limitato al solo centro storico di Padova, come è stato nei progetti presentati dalle precedenti amministrazioni, ma comprende anche i quartieri di tutta la città riconoscendo l’importanza che ha anche qui il commercio come elemento attrattivo e di rivitalizzazione. La conseguenza pratica è che anche le attività locali dei quartieri potranno accedere con i prossimi bandi ai finanziamenti europei e regionali per ammodernare i negozi o sviluppare progetti in rete».