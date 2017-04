Aperto il distributore di metano liquido all'interporto, all'inaugurazione Marcato

L’assessore regionale allo sviluppo economico e all’energia Roberto Marcato è intervenuto oggi alla conferenza di inaugurazione del distributore LNG/LCNG di Liquimet presso l’Interporto di Padova e di consegna dei primi 20 veicoli a metano liquido, che dà avvio al progetto nazionale LNG per la mobilità

INNOVAZIONE. Nel corso dell’inaugurazione l’assessore ha sottolineato che l’Interporto di Padova sta compiendo passi importanti sul fronte dell’innovazione per essere all'avanguardia tra le strutture interportuali italiane in materia di sostenibilità e risparmio energetico. E in questo senso il nuovo distributore di metano liquido per autotrazione rappresenta un fiore all’occhiello in quanto risulta essere il primo in Italia in un interporto.

VENETO LEADER. “Il Veneto diventa quindi regione leader anche in questo settore”, ha detto Marcato. ricordando inoltre che è stato recentemente approvato in consiglio anche il primo piano energetico regionale, con le indicazioni in questo settore a partire dalle energie rinnovabili. “Questo piano – ha aggiunto - ci aiuta puntando su concretezza e sensibilità ambientale”. Per quanto riguarda il settore della ricerca e dell’innovazione l’assessore ha infine fatto presente che i tecnici degli organi comunitari hanno dato l’ok al Documento Regionale di Strategia Intelligente (RIS3 Veneto), in base al quale la Regione potrà procedere all’emanazione dei bandi che faranno riferimento ad una disponibilità complessiva di risorse pari a 114 milioni di euro. E questi bandi saranno orientati secondo le traiettorie di sviluppo indicate dal territorio..