In distribuzione nelle farmacie le mascherine donate dal comune di Guangzhou

Si sta svolgendo con molto senso di responsabilità dei padovani, agevolata dalla professionalità dei farmacisti, la distribuzione delle mascherine donate, trecentomila, dal comune di Guangzhou al quello di Padova.

300mila

Di queste 230mila sono destinate al personale che lavora negli ospedali, a tutti i medici di base e alle forze dell'ordine impiegate in questi giorni a far rispettare il Dpcm e le conseguenti restrizioni imposte per arginare la diffusione del Coronavirus. Settantamila invece sono destinate alla cittadinanza e sono in via di distribuzione nelle 65 farmacie della città. Nelle prossime ore il comune dovrebbe rendere noto anche come distribuire quelle della Regione Veneto, prodotte da Grafica Veneta.

