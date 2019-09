Perseguita la giovanissima ex moglie e il suocero: dai maltrattamenti allo stalking

Prima una vita matrimoniale da incubo, con un anno e mezzo di vessazioni di ogni genere. Poi la separazione, che ha però trasformato il ragazzo in uno stalker spingendolo a prendersela anche con l'ex suocero.

Matrimonio all'insegna della violenza

Sono i contorni del calvario che dal gennaio 2018 ha dovuto subire una 25enne di Borgoricco a causa di quello che per un periodo è stato suo marito. L'uomo, suo coetaneo di origine marocchina ma da tempo residente a Campodarsego, fino allo scorso luglio non ha perso occasione per riversare su di lei ogni sorta di violenza verbale, psicologica e fisica. La giovane ha raccontato ai carabinieri ripetuti episodi di insulti, minacce, percosse che le avrebbero anche procurato diverse ferite.

Il provvedimento

Ad agosto la donna ha finalmente ottenuto la separazione, ma non è riuscita a liberarsi dell'ex. Il 25enne ha infatti cominciato un'opera di costante persecuzione verso la ragazza e il padre di lei, 54enne. Appostamenti, pedinamenti, telefonate e messaggi che hanno spinto le vittime a rivolgersi ai carabinieri di Campodarsego. Raccolte prove a sufficienza per confermare i comportamenti del marocchino, gli inquirenti hanno richiesto e ottenuto nei suoi confronti un divieto di avvicinamento. Lo straniero non potrà ora avvicinarsi all'abitazione della ex e nemmeno ai luoghi che lei e il padre frequentano abitualmente.