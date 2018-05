Festa per il ritorno del Padova in B. Il comune: "Non sarà una festa analcolica. Vietato solo il vetro"

Non sarà “analcolica” la festa per la promozione del Padova in B, domani sera in Piazza dei Frutti. Tutti potranno tranquillamente bere una birra nei bar della Piazza e ai chioschi autorizzati in occasione dei festeggiamenti.

L'ordinanza

L’ordinanza firmata ieri dal Vicesindaco Arturo Lorenzoni in accordo con la Questura e la Prefettura, riguarda esclusivamente le bottiglie e i bicchieri di vetro e le lattine metalliche, che saranno vietati, per ragioni di sicurezza. Cocci di vetro o lamierini taglienti, infatti potrebbero essere pericolosi, come si è purtroppo verificato

recentemente a Torino. Tutti potranno quindi godersi la festa con una birra o un “ombra” in mano, rigorosamente in bicchieri di plastica, rimanendo in prossimità dei chioschi e dei locali pubblici.

Come con Moroder

La presenza della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine, sarà finalizzata principalmente alla protezione delle persone che affluiranno in Piazza dei Frutti, con i consueti controlli ai varchi e le protezioni contro l’accesso di veicoli non autorizzati. La promozione del Padova in B è una festa per tutta la città e le norme di sicurezza adottate, peraltroanaloghe a quelle già prese in occasione delle manifestazioni in Prato della Valle e del concerto di Natale di Giorgio Moroder, non hanno alcun intento repressivo ma solo l’obiettivo di rendere più sicura e piacevole la serata per tutti.