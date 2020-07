Si abbassa i pantaloni in mezzo alla strada e in pieno centro: per il 30enne scatta il “Daspo urbano”

Uno spettacolo osé di cui tutti avrebbero volentieri fatto a meno: un 30enne di origini nigeriane è stato colpito da divieto di dimora a Padova.

I fatti

È successo nel pomeriggio di mercoledì primo luglio a Padova, in via Belzoni: l'uomo, visibilmente ubriaco, si è abbassato i pantaloni in mezzo alla strada e davanti ai passanti inorriditi, che hanno chiamato la polizia. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato il 30enne ancora nel pieno del suo “show” e hanno quindi allertato il personale del Suem 118, che lo ha preso in carico.