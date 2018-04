Calcio, il maxischermo per Fermana-Padova non si farà: è polemica

Ci aveva provato, Diego Bonavina. L'assessore allo Sport aveva chiesto (insieme all'amministrazione comunale) l'installazione di un maxischermo in piazza dei Signori, trovando addirittura uno sponsor pronto a coprire le spese. Ma l'Osservatorio per le Manifestazioni Sportive ha detto no.

Le motivazioni

Motivo: non è una partita a rischio. Oltretutto sono ancora disponibili 700 biglietti riservati ai tifosi biancoscudati per la sfida che si disputerà domenica 22 allo stadio "Recchioni" di Fermo, quindi non essendoci problemi di ordine pubblico salta l'installazione del maxischermo.