Vive di espedienti, scatta il divieto di ritorno: non potrà rientrare in quartiere

Dal provvedimento di allontanamento per un clochard, alla segnalazione come assuntore di uno straniero, fino al ritrovamento della scorta di un pusher, martedì la polizia è intervenuta tre volte nelle zone a noto rischio di degrado.

La notifica del provvedimento

Il primo intervento risale alle 8.40 quando una pattuglia ha rintracciato un 42enne romeno nel piazzale del supermercato Alì di via Curzola, all'Arcella. Lo straniero, che bazzica in zona senza una dimora fissa, è stato colpito da un decreto del questore che gli vieta di frequentare la zona della stazione ferroviaria (piazzale e vie limitrofe) oltre all'intero viale Arcella per dodici mesi.

Lo stupefacente

Tra il pomeriggio e la sera sono stati intensificati i servizi contro lo spaccio di droga, che hanno portato gli agenti ancora una volta lungo il Piovego nella zona del Portello. Lì alle 13.50 è stato raggiunto un giovane che all'atto del controllo si è rivelato essere senza i documenti. Identificato in un giovane del Camerun, aveva addosso anche due grammi di marijuana che gli sono valsi una segnalazione alla prefettura come assuntore. Qualche ora più tardi, alle 19, la polizia è tornata all'Arcella, stavolta nel rione San Carlo. Nel parco all'esterno dell'omonima galleria è stato recuperato un sacchetto con 14 grammi di marijuana, sequestrata a carico di ignoti.