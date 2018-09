Domenica ecologica e centro chiuso al traffico: 61 automobilisti multati dai vigili

In occasione della Settimana Europea della Mobilità si sono svolte domenica in città numerose iniziative che hanno coinvolto centinaia di padovani. In particolare le manifestazioni in Piazza delle Erbe e in Piazza dei Frutti sono state prese d’assalto da moltissime persone.

I controlli

Come di consueto in queste occasioni il traffico veicolare privato all’interno delle Mura Cinquecentesche è stato interdetto dalle 10

alle18. Pattuglie della Polizia Locale sono state dislocate in corrispondenza dei principali assi di accesso al Centro (Corso Milano,

Pontecorvo, Barriera Saracinesca) anche per informare gli automobilisti sulle modalità del blocco e sulle opportunità di parcheggio per arrivare comodamente a piedi in zona centrale. Naturalmente gli agenti della Polizia Locale hanno anche controllato gli automezzi sorpresi a circolare all’interno dell’area di blocco del traffico: i veicoli controllati sono stati 357, dei quali 61 privi di autorizzazione e che quindi sono stati multati. La giornata non ha quindi registrato problemi o situazioni particolari