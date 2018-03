Domenica delle palme, giovani in piazza col Vescovo: tutte le chiusure delle strade

Nel pomeriggio di domenica 25 marzo si svolgerà la tradizionale Festa delle Palme che prevede il raduno in piazza Delle Erbe dei ragazzi dell’Azione Cattolica di tutta la Diocesi per un incontro con il Vescovo e successivamente una processione con partenza ed arrivo in piazza Delle Erbe dopo aver transitato per: via Daniele Manin, via Monte di Pietà, piazza Dei Signori, via San Clemente, piazza Dei Frutti, via Guglielmo Oberdan, via Otto Febbraio 1848, via San Canziano.

Le chiusure

Vengono, pertanto, chiusi temporaneamente al traffico veicolare per il tempo strettamente necessario al transito della processione, dalle ore 15.30 alle ore 17, i seguenti tratti stradali:

piazza Delle Erbe; via Daniele Manin; via Monte di Pietà; via piazza Dei Signori; via San Clemente; piazza Dei Frutti; via Guglielmo Oberdan; via Otto Febbraio 1948; via San Canziano.

Rimozione coatta

Verrà istituito anche il divieto di sosta dalle ore 12 alle ore 17, con rimozione coatta dei veicoli eccetto velocipedi e stalli invalidi, in: piazza Delle Erbe, lungo la cordonata; via Guglielmo Oberdan, ambo i lati; piazza Dei Frutti, lungo la cordonata; via San Clemente, ambo i lati; piazza Dei Signori, lungo la cordonata sul lato nord; via Monte di Pietà, ambo i lati.