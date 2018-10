Domenica Sostenibile, 120 marchiature di biciclette al Forcellini

Record di 120 biciclette marchiate nell’area del Centro Civico di via Prosdocimi, in occasione della Domenica Sostenibile al Forcellini lo scorso 21 ottobre. Il servizio, curato dall’Ufficio Mobilità Ciclabile del Comune e dall'Associazione Amici della Bicicletta si è prolungato per quattro ore, rispetto alle tre programmate, proprio per il grande afflusso di ciclisti.

Marchiatura

La marchiatura in occasione della Domenica Sostenibile fa parte di una serie di appuntamenti itineranti che si aggiungono a quello fisso del sabato mattina in viale Codalunga 1/bis.

L'ultimo appuntamento itinerante del 2018 è previsto mercoledì 24 ottobre dalle 9 alle 12 in via Gradenigo, nei pressi del Dipartimento di Ingegneria Informatica dell'Università di Padova

Furto

La marchiatura è un servizio gratuito che permette di identificare il proprietario della bicicletta in caso di furto.