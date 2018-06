"Vivi la città senza auto": domenica 10 giugno la terza domenica sostenibile a Padova

“Vivi la città senza auto”: con questo slogan il Comune di Padova lancia la “Domenica Sostenibile” del 10 giugno, una giornata di festa “alla (ri)scoperta di piazze e aree verdi della città, patrimonio di tutti”.

Chiusura al traffico

E città senza auto è sinonimo di chiusura al traffico: l’ordinanza del Comune specifica che “il divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli a motore” interesserà dalle ore 10 alle ore 18 una porzione del quartiere 5 sud-ovest a nell’area Sacra Famiglia-Basso Isonzo, e il perimetro sarà delimitato da via Cernaia, via Goito, via Isonzo (nel tratto compreso tra ponte Del Sostegno e ponte Isonzo), corso Australia, cavalcavia Brusegana e via Sorio.

I luoghi

All’insegna della sostenibilità e dell’aria pulita ci saranno: visite guidate, pic-nic, attività per bambini e intrattenimento musicale al Basso Isonzo (Giardino Campo dei Girasoli), passeggiate nordic, biciclettata e attività di animazione in piazza Napoli ed ex scuderie Carotta e tree-climbing al Giardino degli Ulivi di Gerusalemme. Altre attività sono previste al centro “Il Borgo” (zona Mandria) e in Piazzale Cuoco.

L’elenco delle iniziative