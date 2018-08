Padovano arrestato nel vicentino: lo aspettano gli arresti domiciliari

Lo hanno rintracciato domenica i carabinieri di Camisano Vicentino, dove il padovano risiede da tempo. Ora lo aspettano i domiciliari.

La vicenda

Vive in provincia di Vicenza ma ha origini padovane il 52enne arrestato ieri per resistenza a pubblico ufficiale. Il reato contestato risale all'11 gennaio 2014 ed è stato commesso a Cittadella. A distanza di 4 anni e mezzo l'uomo è stato riconosciuto colpevole e per lui la procura della Repubblica del Tribunale di Padova ha emesso un'ordinanza di carcerazione agli arresti domiciliari. Portato in caserma per le formalità di rito, il 52enne è stato poi accompagnato nella sua abitazione, dove resterà per i prossimi 4 mesi.

