Dona il cuore nel giorno di Pasqua, équipe di Padova vola a Salerno per prelevare l'organo

Domenica mattina, alle ore 11.15, è atterrata all’Aeroporto Costa D’Amalfi di Salerno un'equipe chirurgica proveniente da Padova per prelevare il cuore di un paziente di 48 anni, ricoverato in Rianimazione a seguito di ictus cerebrale massivo, la cui osservazione di morte era terminata durante la notte.

DONA IL CUORE IL GIORNO DI PASQUA. A renderlo noto, la direzione del Ruggi di Salerno: in attesa dei medici, sono state prelevate le cornee e trasportate alla Banca del Vecchio Pellegrini di Napoli. Alle 5 di mattina è arrivato l’ok per il cuore da Padova con la comunicazione dell’arrivo all’aeroporto di Salerno-Pontecagnano in mattinata dell’equipe specializzata. Alle 12.45 è cominciato il prelievo del cuore, terminato alle ore 16, e alle 16.30 i medici hanno preso nuovamente l’aereo per recarsi all’ospedale di Padova, dove l’organo è stato reimpiantato in un uomo che aveva rigettato il precedente cuore ed era in condizioni disperate.

"LA GENEROSITÀ DELLA FAMIGLIA". Contemporaneamente è stato prelevato il fegato, che è stato impiantato al Cardarelli di Napoli. "Preme sottolineare la generosità della famiglia del deceduto che immediatamente ha voluto che gli organi del congiunto potessero essere donati e che ha aspettato, nel giorno di Pasqua, l’arrivo dell’equipe da Padova insieme ai medici della Rianimazione del Plesso Ruggi, certa che quel cuore avrebbe realmente donato la vita a qualcuno - si legge sulla nota della direzione dell'Azienda sanitaria - considerato che l’uomo a cui è stato destinato era in condizioni critiche per il rigetto di una precedente donazione, si può dire che ieri (domenica, ndr) , per qualcuno, è stata veramente una Pasqua di Resurrezione".