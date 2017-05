Lutto a Conselve per la morte dell'amatissima dottoressa vinta dalla malattia

Lutto a Conselve per la scomparsa dell'amata dottoressa Donatella Colombaro, medico di base stimatissimo per la sua umanità oltre che per la sua professionalità. La donna, moglie e madre di tre figli, combatteva contro un male che alla fine se l'è portata via, lasciando nel dolore la famiglia e un'intera comunità, fatta di pazienti e persone che hanno potuto conoscerla e apprezzarne le qualità.

LUTTO A CONSELVE. In queste ore, si sono rincorsi tanti messaggi di affetto e di cordoglio. Anche sulle pagine Facebook locali, la notizia ha scatenato una valanga di post addolorati: "Sei stata una donna meravigliosa e sempre presente, sarai sempre nel nostro cuore"; "Io credo che ogni persona che abbia avuto l'onore di conoscerti abbia un ricordo speciale legato a te, perché tu sei sempre stata capace di creare dei legami unici con tutte le persone. Il tuo magnifico sorriso, la tua umanità, la tua professionalità, la tua educazione e la tua umiltà ti hanno fatta amare da moltissimi di noi".

I FUNERALI. Le esequie di Donatella Colombaro si svolgeranno sabato alle 15.30 nel duomo di San Lorenzo di Conselve.