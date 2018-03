L'assessore regionale Elena Donazzan: "Ricevute minacce di morte, salta la presentazione di Foiba Rossa"

Elena Donazzan (Fi), che avrebbe dovuto portare i saluti istituzionali: «Sono arrivate minacce di morte, abbiamo annullato tutto per tutelare le forze dell'ordine. Giovedì terrò una conferenza stampa all'Esu e dirò cose pesanti» ha dichiarato. Saltata, come era prevedibile, la presentazione del libro a fumetti "Foiba rossa, Norma Cossetto storia di un'italiana" di Emanuele Merlino e Beniamoni Delvecchio (Ferrogallico editore). Ma andiamo per ordine.

La protesta all'Esu

Nella giornata di martedì 20 marzo circa trentacinque studenti di diversi collettivi si sono recati all'Esu, in via San Francesco, per confrontarsi con il direttore Stefano Ferrarese che aveva concesso una sala agli autori. L'incontro, pur ribadendo differenti posizioni, si è svolto senza particolari tensioni. Ferrarese ha detto di battersi per la libertà di pensiero, i collettivi ribattono che il tema all'attenzione è un altro: dare spazio a un editore che ha chiari precedenti che richiamano al fascismo a loro arere è censurabile. Federico Sgoglio di Ferrogallico, è infatti stato condannato per apologia del fascismo già una volta e ha subito un altro processo per lo stesso motivo.

Le minacce

Le parole dell'assesore regionale Donazzan arrivano quando Ferrarese ha già raccontato alla stampa dell'incontro imprevisto, e non ha rilevato nessun atto prevaricatore o, peggio, minacce. Digos e questura smentiscono che ce ne siano state quindi bisognerà attendere giovedì per sapere, da chi e come, queste eventuali minacce siano arrivate.