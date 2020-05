Donna cade e si frattura una gamba: soccorsa sul Monte Grande

Alle 12.15 circa la Centrale operativa del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Padova per in intervenire in soccorso di una donna sul Monte Grande. Mentre in compagnia percorreva la strada bianca che scende al Passo delle Fiorine, infatti, C.B., 53 anni, di Galzignano Terme (PD), probabilmente posizionando male il piede riporta la probabile frattura di una caviglia.

Soccorsi

Sette soccorritori, tra i quali un'infermiera, si sono avvicinati con i mezzi fuoristrada e sono intervenuti. Una volta raggiunta, all'infortunata sono state prestate le prime cure e le è stata immobilizzata la gamba. L'escursionista è stata poi imbarellata e trasportata per 800 metri fino all'ambulanza, partita in direzione dell'ospedale di Abano Terme.