I vicini di casa fanno scoppiare i petardi che finiscono sulle gambe di una 37enne: ferita

Hanno fatto scoppiare dei petardi e alcuni sono finiti addosso alle gambe di una vicina di casa che è finita in ospedale, ferita.



FERITA. L'episodio nella notte tra sabato e domenica a Reschigliano di Campodarsego: la donna, una 37enne di origine albanese di Parma, ospite di alcuni amici, è stata ferita dalle esplosioni durante il lancio di alcuni botti di Capodanno. Inevitabile la corsa in ospedale. E' stata giudicata guaribile in 15 giorni.