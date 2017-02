Donna in pigiama con la flebo "fugge" dall'ospedale e si presenta in pizzeria

Probabilmente le era venuta voglia di mangiarsi una pizza appena sfornata. Così, una paziente del reparto di Gastroenterologia dell'ospedale di Padova si è allontanata dalla struttura per presentarsi, in pigiama e con la flebo attaccata, in una pizzeria di via Falloppio.

RIACCOMPAGNATA IN OSPEDALE. L'episodio intorno alle 22.20 di mercoledì sera, protagonista una 40enne di Selvazzano. Sul posto il personale sanitario del Suem 118, intervenuto per riaccompagnare la degente in reparto dopo l'"evasione" lampo.