In Prato della Valle, donna salvata dai Medici in Strada

Oggi in Prato della Valle era presente il camper del progetto del "Comitato mani unite per Padova", dall'Ordine Teutonito e dall'ufficio Città Sane del comune di Padova. Durante la mattinata di visite (250 le persone visitate dal 17 marzo) una donna si è avvicinata al camper dicendo ai medici e ai volontari di sentirsi male.

Problema cardiaco

Resisi conto della gravità della situazione i medici hanno visitato immediatamente la signora che risultava avere un problema cardiaco in corso. La donna è stata prontamente trasferita al pronto soccorso dall'ambulanza dell'ordine Teutonico. Arriva in pronto soccorso come codice rossa la signora è stata subito presa in carico dai sanitari e ricoverata. «Si è trattato di un problema cardiaco importante - spiega Eleonora Caramanna di mani unite per Padova - Tutti hanno agito prontamente e la situazione si è risolta. Siamo orgogliosi che il nostro impegno sia servito in questa circostanza».

Medici in strada

Medici in strada offre visite gratuite per la cittadinanza per promuovere la salute dei cittadini. Un gruppo di medici, infermieri e cittadini volontari è a disposizione per effettuare visite, dare consigli, fare prescrizioni e fornire materiale informativo. Prossimo appuntamento il 31 marzo davanti a Palazzo Moroni.