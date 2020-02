Divisi solo dal Liston: Forza Nuova e Gramigna, doppia manifestazione in centro

In contemporanea. Ma solo una era autorizzata: doppia manifestazione in centro per Forza Nuova e il Cpo Gramigna.

La doppia manifestazione

Tutto parte dalla decisione di Forza Nuova di manifestare dopo l’attacco incendiario di sabato 8 febbraio alla loro sede di via Girolamo dal Santo, nel quartiere Arcella. Un presidio - organizzato per le ore 16 di sabato 15 febbraio in piazza Cavour - autorizzato dalla Questura, e che ha fatto "arrabbiare" gli antagonisti del Cpo Gramigna, i quali hanno a loro volta deciso di trovarsi (pur senza autorizzazione) alle ore 15.30 in piazza delle Erbe per protestare contro questa decisione.

Zero scontri

Nonostante la contemporaneità e la poca distanza i due presidi - entrambi formati da una cinquantina di persone - si sono tenuti senza tensioni, con entrambi gli schieramenti che si sono limitati a manifestare il proprio pensiero e dissenso a suon di slogan senza cercare il contatto.