Doppia spaccata con un tombino: rubati soldi dai fondi cassa

Doppia spaccata nella notte tra lunedì e martedì in due esercizi commerciali tra via Tommaseo e via Valeri. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri del Norm di Padova qualcuno, tramite l’utilizzo di un tombino, ha sfondato le vetrate del ristorante Jialefu rubando dal registratore di cassa 400 euro, spostandosi poi al ristorante Hiro dove sono stati portati via circa 300 euro.

L’indagine

Sul fatto stanno indagando i militari che sono intervenuti per i sopralluoghi. Entrambi i titolari sono cinesi. Le forze dell’ordine stanno visionando le telecamere di sicurezza per cercare di dare un nome al malvivente che ha agito con il favore delle tenebre.